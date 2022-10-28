Запад признал эффективность военной тактики генерала Суровикина

Операция украинских войск замедлилась

Запад с очевидным огорчением констатировал на неделе, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск на Украине отмечаются признаки большей тактической слаженности среди российских военных. Военная тактика Суровикина, пишет "Политико", "доказала свою эффективность в Сирии", как военный стратег он отметился эффективностью. Косвенно мнение западных экспертов подтвердил и министр обороны Украины. Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась. Что неудивительно - только за один день армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях - на Купянском, Красно-Лиманском и на Николаево-Криворожском.

Российский МИГ-31, набирая высоту, отправляется в заданный квадрат для осуществления боевого патрулирования. Как это происходит на практике, видно по кадрам из кабины летчиков. О результатах своей работы они уже докладывают на земле: "Получили подтверждение с воздушного пункта управления, что цель была поражена. Самолет Су-24".

Причем, сбили его, как выяснилось, новейшей ракетой Р-37М на практически предельной дальности. До этого о применении подобного рода боеприпасов официально не сообщалось. Хотя российская авиация плотно работает в украинском небе, активно помогая и на Донбасском фронте. Там союзные силы уже приступили к штурму Яковлевки, одного из ключевых укрепрайонов ВСУ. И на участке Кременная - Сватово в ЛНР, где обстановка остается довольно сложной. Враг при поддержке техники и иностранных наёмников то и дело пытается атаковать на этом направлении, не добиваясь при этом успеха.

Отступающих радикалов и иностранных наемников добивают мобильные минометные расчёты. Артиллеристы действуют настолько быстро, что боевики не успевают даже сориентироваться и открыть ответный огонь.

На Красно-Лиманском направлении батальонные тактические группы ВСУ тоже предпринимают попытки наступать. И, опять же, безуспешно. Ежедневные потери украинских боевиков подчас исчисляются сотнями. Зашкаливает и количество уничтоженной техники, которую перемалывает российская армия. Танки, боевые машины пехоты, пикапы.

Уже поступают сообщения о том, что иностранные наёмники, в частности, поляки, несколько раз сходив в атаки на Лиманском направлении, испытывать судьбу отказались. И это очень не понравилось представителям украинских нацбатов, которые приехали разобраться и поплатились за это жизнью. Конечно, данные факты требуют более детальной проверки. Впрочем, многим экспертам подобного рода инциденты не кажутся такими уж фантастическими. Наемники ведь приехали убивать русских, а не умирать за Украину. Оттого при первой же серьезной опасности они предпочитают побыстрее сбежать.

Правда, даже в тылу им не укрыться. Российская армия активно работает по штабам и по местам скопления живой силы и техники, планомерно обескровливая противника.

Причем, это уже не просто отдельные удары. Это системный, скоординированный подход, который после назначения Сергея Суровикина командующим российскими войсками в зоне СВО уже отчётливо просматривается. Россия наносит удары точечно и эффективно. Уже которую неделю воздушная тревога ежедневно ревёт по всей территории Украины. Из строя выводятся критически важные объекты, в том числе ТЭЦ. На фото зафиксированы последствия одного из таких прилетов в центральной Украине. А вот что на этот счёт заявили в офисе Зеленского:

"Ночью было попадание в крупный энергетический объект на территории одной из областей Украины. Из-за этого у нас огромный дефицит электроэнергии в центральном регионе. Это касается Киева. А также Житомирской, Черкасской и Черниговской областей. Из-за этого отключения электроэнергии будут дольше чем на четыре часа. График и длительность мы пока не можем спрогнозировать".

Причем, российская армия вовсе не ставит перед собой задачу лишить простых украинцев электричества. Цель - остановить работу, прежде всего, украинских оборонных предприятий и заводов по ремонту военной техники. И противопоставить Киеву нашим "Калибрам" и "Гераням", по сути, нечего. Потому-то Зеленский и клянчит у Запада их системы ПВО, не способные, впрочем, сильно изменить картину происходящего. Это касается и противовоздушной обороны. И ситуации на фронте, с чем согласны, опять же, и западные эксперты.

"Русские не потерпели ни одного серьезного поражения, и мы знаем, что они начали медленно по тем причинам, которые мы уже ранее рассматривали. Откровенно говоря, сейчас они находятся там, где хотят быть. Они защищают территорию, которую они заняли, и тренируются, готовятся и организуют основные наступления, которые должны произойти", - рассказал Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке.

Впрочем, враг по-прежнему силен. И недооценивать его нельзя. К примеру, на херсонском направлении, по данным разведки, ВСУ продолжают копить силы, периодически пробуя нашу оборону на прочность. Бои там идут интенсивные. Это видно по количеству подбитой украинской техники. При этом никакими успехами на херсонском направлении Киев похвастать пока не может.

Дело, разумеется, не в дожде, а в грамотно выстроенной обороне и в резервах, которые российская армия подтянула на херсонское направление. В итоге все попытки украинских военных прорвать наши ряды и закрепиться на том или ином участке фронта, как видно, к примеру, на кадрах с беспилотника, приводят к печальным последствиям. Выживших берут в плен.

При этом украинские войска не прекращают бить по мирным городам и поселкам. Практически ежедневно обстреливают многострадальный Донецк. Прилеты фиксируются и в Херсоне, откуда продолжается эвакуация граждан.

В Запорожье на неделе произошел очередной теракт. У здания местной телекомпании "ЗА ТВ" на воздух взлетел припаркованный автомобиль. В целом же ситуацию в этой области можно назвать скорее спокойной. Тут полным ходом идут ремонтные работы. А на днях стало известно, что Запорожье уже подключили к российской системе газоснабжения.

Кроме того, идёт ремонт дорог. В частности, асфальт укладывают на трассе, ведущей из Запорожья в Крым. Подобных масштабов при украинской власти тут никогда не видели. То же самое можно сказать и про Мариуполь, который продолжают восстанавливать. Улицы отчищают от металлолома. Строятся новые микрорайоны. А сам город снова ожил.

Александр Панюшкин, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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