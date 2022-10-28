"Чрезвычайные меры": на что готовы США ради возвращения Бриттни Грайнер

Речь может идти об обмене

На неделе Мособлсуд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер и утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков. Теперь, по идее, Грайнер должна написать Путину прошение о помиловании и только после решения нашего президента помиловать американку двукратная олимпийская чемпионка может быть включена в списки по возможному обмену заключенных. О намерении вернуть Грайнер на родину президент США заявлял неоднократно, а после подтверждения приговора Белый дом сообщил, что Байден готов пойти на чрезвычайные меры и принимать сложные решения.

Матч американский женской баскетбольной лиги между клубами "Коннектикут Сан" и "Феникс Меркьюри", за который играла Бриттни Грайнер под 42-м номером, начинается с акции в поддержку осужденной в России баскетболистки. Молчали 42 секунды. В отличие от американских политиков и дипломатов, напротив, выбравших тактику максимальной публичности, в вопросе гипотетического обмена. В здании Мособлсуда, который рассматривал жалобу на приговор Грайнер, десятки иностранных журналистов, сама спортсменка выступила по видеосвязи из СИЗО.

В итоге приговор оставили в силе – 9 лет колонии за контрабанду наркотиков. Прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту "Шереметьево" в феврале этого года. В ручной клади баскетболистки обнаружили курительную смесь для вейпа с гашишным маслом. Защита настаивает - марихуану ей выписал врач из штата Аризона. Вместо традиционных обезболивающих. Из-за побочного действия последних. Однако это противоречит российским законам и не освобождает от ответственности. В Штатах же, напротив, в начале октября президент Байден своим указом помиловал всех осужденных за хранение каннабиса. Что и так не считалось преступлением в отдельных штатах. Многие, к слову, припомнили, что и сын Байдена Хантер - любитель запрещённых веществ. А прогрессивные американские веяния разделяют далеко не во всём мире.

"Правило простое: за границей американцы подчиняются законам и правовой системе принимающей страны, будь то Великобритания или Россия. Билль о правах не следует за американцами в зарубежные страны, и правительство США не будет вмешиваться в дела принимающей страны от их имени. Попробуй привезти в Японию немного травки и, если тебя поймают, тебя ждут годы за решеткой", - отметил Питер ван Бюрен, бывший сотрудник Государственного департамента США.

Если, конечно, ты не двухметровая чернокожая баскетболистка – лесбиянка, то есть символ нового-дивного мира. А потому Белый дом во чтобы то ни стало намерен вернуть Грайнер домой. Впереди без преувеличения судьбоносные промежуточные выборы в Конгресс. И демократам нужны голоса их традиционной – нетрадиционной аудитории. Байден встречается с супругой Грайнер. А в интервью CNN заявляет: "Обмен – единственная тема, ради которой он готов к переговорам с Путиным".

Правда, что это за "чрезвычайные меры" и "трудные решения", в Белом доме не поясняют. Если строго следовать букве закона, что нашим американским партнёрам увы, в принципе, не свойственно, то речь может идти об обмене. В тюрьмах США, по последним данным, сейчас находится около сотни россиян. Осужденных, в основном, за ненасильственные преступления. В то время как чуть больше десятка американских граждан в России отбывают наказания за изготовление порнографии с несовершеннолетними, убийства и шпионаж.

Яркий пример – Пол Уилан, осужденный на 16 лет за то, что собирал и передавал в Вашингтон секретную информацию, а также пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Шпиона и баскетболистку, согласно данным Госдепартамента, предлагается обменять на Виктора Бута. Который был экстрадирован в США из Таиланда и в 2012-м и приговорен к 25 годам заключения по статье "Сговор с целью поставки оружия террористической организации". Срок заключения Виктора Бута истекает в декабре 2029-го.

"Опять мы видим, что США диктуют свои правила - вот мы будем одного на двоих. Пожалуйста, мы - хозяева Земли. Мы будем делать как хотим. Но давайте честно. Нужно двое на двоих", - отметил политический аналитик Джон Вароли.

Ситуацию, справедливо полагают эксперты, мог бы сбалансировать количественно равноценный обмен – "двое" на "двое". И, если верить утечкам CNN, на Западе есть необходимая кандидатура.

Подробнее смотрите в репортаже Матвея Шестакова

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