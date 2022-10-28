Фея пионов и мать нации: что известно о жене китайского лидера

Пэн Лиюань заслужила всеобщее уважение

Важнейшую, пусть и не бросающуюся в глаза роль в создании китайского возрождения играет Пэн Лиюань, жена Си Цзиньпиня.

Тот случай, когда можно сказать – она всего добилась сама. В Китае даже оппозиция не будет спорить с этим утверждением. Пэн Лиюань родилась в 1962 году в семье регионального чиновника, который занимался культурой. Впрочем, отец будущей первой леди лишился должности из-за подозрений в контрреволюционной деятельности. Сама Пэн Лиюань в 18 лет вступает в Народно-освободительную армию Китая. И начинает гастролировать по всей стране с военным оркестром.

Особую популярность Пэн Лиюань получила после поездок по югу страны на китайско-вьетнамской границе, где выступала буквально в полевых условиях. Она стала звездой уже в 20 лет, когда дебютировала на новогоднем концерте Центрального телевидения КНР. Появление в эфире во время Праздника Весны для любого молодого артиста – это билет в высшую эстрадную лигу Китая. Примерно в это же время друзья Пэн Лиюань познакомили ее с молодым политиком Си Цзиньпином, который в то время был мэром курортного города Сямынь.

"Невозможно сказать так, что это была какая-то никому не известная фигура, которая вдруг в одночасье с обретением мужем высоких политических позиций вдруг стала широко известна. Наоборот, она принесла с собой в китайскую политику, я имею в виду не внутреннюю, а внешнюю политику, ее функция как первой леди, она привнесла с собой огромный вкус. Это не дело рук стилистов и визажистов, которые у нее вдруг появились", - рассказал Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Примакова РАН.

Очевидно, что в 80-х Пэн Лиюань была куда известнее своего супруга. Они поженились в 1987-м, но даже после этого редко проводили время вместе. У Пэн Лиюань гастрольный график был расписан на месяцы вперед, а будущий председатель КНР был занят политической карьерой. В 1992 году у пары родилась дочь, после этого Пэн Лиюань стала меньше гастролировать. Зато начала чаще сопровождать мужа на официальных мероприятиях. Когда семья переехала в Пекин, о Си и Пэн все чаще стали говорить в СМИ, в том числе западных.

"Пэн Лиюань – это замечательный исполнитель роли первой леди. Скажем, собирается какое-то международное мероприятие, приезжают жены лидеров. Лиюань в состоянии провести их в Пекинскую оперу и рассказать им такое, что менее образованный человек не мог даже знать. Она выполняет обязанности по линии ООН. Она занималась от лица Китая в прошлом по борьбе с туберкулезом", - отметил Александр Ломанов.

Во время пандемии коронавируса Пэн Лиюань входила в контактную группу по противодействию заболеванию и курировала медицинские проекты в Китае. Еще одно направление работы первой леди – пропаганда борьбы с ВИЧ. В Китае, как в традиционном обществе, эта тема табуирована, но благодаря Пэн Лиюань о болезни стали говорить открыто.

Когда Си Цзиньпин стал руководить Китаем, Пэн Лиюань перестала выступать на сцене. К тому времени она дослужилась до звания генерал-майора. После окончания эстрадной карьеры первая леди начала преподавательскую. Сейчас она профессор академии искусств. Примечательно, что жизнь и профессиональный путь Пэн Лиюань до такой степени безупречный, что в интернете практически нет критики в ее адрес.

"К ней относятся с уважением. В общем, ее ценят за стильность и за умеренность в своих аппетитах. Никто не рассказывает, что она роскошествует. Более того, в интернете много рассказов о том, как она сама добивалась всего. Очень много репетировала, тренировалась", - рассказал Алексей Маслов, директор института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова.

При этом в политику открыто Пэн Лиюань никогда не вмешивалась. Пять лет – до 2010-го - она была вице-президентом Всекитайской федерации молодежи и входила в народный политико-консультативный совет Китая. Впрочем, участниками совета часто становятся заслуженные люди из разных сфер, поэтому о какой-то протекции и здесь говорить не приходится. Отсутствие политических амбиций Пэн Лиюань, на первый взгляд, может показаться странным, особенно если сравнить ее с западными коллегами, но в данном случае первая леди сознательно играет роль надежного тыла своего мужа.

Именно благодаря скромности Пэн Лиюань и стала народной любимицей. Впрочем, скромность не мешала ей попадать в западные рейтинги самых влиятельных женщин мира. В начале эстрадной карьеры Пэн Лиюань называли феей пионов, а позже – матерью нации. Об их с Си Цзиньпином паре даже сочиняют народные песни.

"Мама Пэн горячо любит дядюшку Си, и он борется за то, чтобы в Поднебесной было все хорошо, он истребляет коррупционеров, заботится о народе. А мама Пэн всегда рядом с ним и его поддерживает, поэтому все мужчины должны учиться у дядюшки Си, а все женщины в Китае должны учиться у мамы Пэн. Еще раз подчеркну, что это не часть официальной пропаганды, это, что называется, не политический лозунг, а нечто появившееся в низах, внутри народа", - пояснил Александр Ломанов.

Снискать народную любовь и в России первой леди Китая удалось, когда журналисты узнали – во время сольной карьеры Пэн Лиюань исполняла песни на русском языке.

После недавнего XX съезда КПК публичной и политической работы у Пэн Лиюань может прибавиться. Эксперты уже говорят о том, что Китай вступает в фазу активного противостояния с Соединенными Штатами, на повестке стоит и тайваньский вопрос – это зона ответственности Си Цзиньпина. Знания и опыт Пэн Лиюань пригодятся, чтобы держать под контролем социальную и культурную сферу.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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