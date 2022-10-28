Неизвестный ворвался в дом Пелоси и избил ее мужа

Пол Пелоси госпитализирован

Резиденция спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско подверглась атаке. Неизвестный мужчина ворвался в дом и напал на мужа политика.

"Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси", - говорится в заявлении на официальном сайте спикера.

По данным пресс-службы, Пол Пелоси доставлен в больницу, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи ожидают скорого и полного выздоровления пострадавшего. Самой Нэнси Пелоси в Сан-Франциско в это время не было. Нападавший задержан, причины его поступка выясняются.

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