Медведь Диксон из Московского зоопарка искупался в бассейне

Он восстанавливается после травмы

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в столичном регионе похолодает до минус 1 градуса. Такая погода явно будет по душе белому медведю Диксону, спасенному в Красноярском крае. Он постепенно восстанавливается после травмы и уже совершил первый заплыв.

Бассейн для медведя соорудили прямо в его вольере. Как сообщается в официальном канале столичного зоопарка, как только Диксон оказался в воде, он сразу пошел на глубину: чувствовал себя там вольготно, погружался с головой.

Зоологи оценили первый выход Диксона в бассейн как успешный: медведь с удовольствием провел в воде около часа. А потом по собственному желанию вылез и благополучно вернулся внутрь вольера.

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