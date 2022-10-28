Кулеба пожаловался на пророссийские настроения в Африке и Латамерике

В этих регионах украинскому министру указывали на важную роль России

Многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию. Это огорчает главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. В интервью испанской газете Mundo украинский министр пообещал показать латиноамериканцам "истинное лицо России".

"В этом регионе, как и во многих африканских странах, исторически сложилось положительное отношение к России еще с советских времен ...Но Россия - это не Советский Союз. Мы должны это объяснить", - заявил Кулеба.

Кулеба 3-12 октября совершит "первое в истории украинской дипломатии" турне по странам Африки. Министр жалуется, что представители африканских стран рассказывали ему о важно роли, которую играет Россия в развитии региона, передает РИА Новости.

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