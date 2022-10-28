Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Призвано 300 тысяч человек

Частичная мобилизация в России завершена. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется, доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

По данным Шойгу, 28 октября завершена отправка граждан, призванных по частичной мобилизации. 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку на полигонах, еще 82 тысячи уже отправлены в зону СВО после завершения обучения.

Шойгу в докладе президенту отметил, что 13 тысяч россиян отправились в войска добровольцами. Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Министр подчеркнул, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, передает ТАСС.

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