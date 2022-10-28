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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

17:23
  • пятница
  • 28 октября 2022

Призвано 300 тысяч человек

Частичная мобилизация в России завершена. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется, доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

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По данным Шойгу, 28 октября завершена отправка граждан, призванных по частичной мобилизации. 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку на полигонах, еще 82 тысячи уже отправлены в зону СВО после завершения обучения.

Шойгу в докладе президенту отметил, что 13 тысяч россиян отправились в войска добровольцами. Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет. Министр подчеркнул, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, передает ТАСС.

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