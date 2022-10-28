Путин призвал модернизировать работу военкоматов

Нужно сделать выводы из допущенных во время мобилизации ошибок

Работу военкоматов необходимо модернизировать. При этом следует учесть опыт, приобретенный во время частичной мобилизации, заявил президент России. Владимир Путин признал, что на первом этапе сложности были неизбежны.

"На первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это, наверное, было неизбежно. Имею в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Тем не менее, подчеркнул глава государства, нужно сделать необходимые выводы и модернизировать всю систему работы военкоматов. Путин отметил, что работа военкоматов напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти, она должна быть выстроена на современном уровне.

В завершение Путин отметил, что действия Минобороны и правительства позволили все трудности преодолеть. Президент поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну - а значит, свой дом, свою семью, передает "Интерфакс".

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