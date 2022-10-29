За сутки в России госпитализировано 1330 больных коронавирусом

Заболели ковидом 7107 человек

За сутки в России госпитализировано 1 330 больных коронавирусом, всего зафиксировано 7 107 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 416 922 человека с COVID-19, умерло 390 029 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 138 человек, зарегистрировано 759 новых больных, всего в столице 3 229 558 инфицированных, скончались 46 596 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"