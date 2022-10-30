В России госпитализированы с коронавирусом ещё 611 человек

Число заболевших снижается

За сутки в России госпитализировано 611 больных коронавирусом, всего зафиксировано 6 803 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 423 725 человек с COVID-19, умерло 390 104 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 109 человек, зарегистрировано 730 новых больных, всего в столице 3 230 288 инфицированных, скончались 46 608 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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