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"Союзмультфильм" отсудил 8 миллионов рублей за Чебурашку

18:13
  • пятница
  • 28 октября 2022

Московский ресторан незаконно использовал образ героя

"Союзмультфильм" отсудил 8 миллионов рублей у московского ресторана "Тебурасик" за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены. Иск против ресторатора Дмитрия Левицкого был подан еще в 2020 году.

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"Арбитражный суд г. Москвы взыскал 8 миллионов рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образов анимационных персонажей Чебурашки и Крокодила Гены в оформлении популярного ресторана на Страстном бульваре в Москве", - сообщила пресс-служба студии.

Отмечается, что за то время, пока длилось разбирательство, название ресторана было изменено на "Тебураси бар". Кроме того, изображения персонажей популярного мультфильма исчезли из символики, меню и полиграфической продукции заведения общепита, передает РИА Новости.

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