Подразделения заняли больницы и детсады

Боевая техника ВСУ стянута в город Запорожье. Украинские военные заняли около 90 социальных объектов и не менее 18 крупных предприятий, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Порядка 90 объектов социальной сферы - школы, вузы, даже детские садики, больницы и масса всего остального - тоже превращены в укрепрайоны и места скопления боевиков", - заявил Рогов в эфире радиостанции "Радио России".

По словам представителя администрации Запорожской области, город сейчас переполнен боевиками. По данным Рогова, первым свои предприятия передал ВСУ украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Украинские военные превратили в укрепрайоны подконтрольные олигарху заводы "Запорожсталь" и "Запорожкокс". Боевики размещены на 18 крупных предприятиях города. Кроме того, ВСУ селят по соседству мирных граждан, чтобы использовать их в качестве живого щита.

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