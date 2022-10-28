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Кличко предсказал "большой блэкаут" в Киеве

18:59
  • пятница
  • 28 октября 2022

В украинской столице повреждено 30% энергетической инфраструктуры

Украинскую столицу, вполне возможно, ожидает "большой блэкаут". Такого развития событий не исключил мэр Киева Виталий Кличко. Причина – повреждение трети энергетической инфраструктуры.

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"Есть риск так называемого большого блэкаута, когда недостаток энергии может привести к еще большим последствиями и еще большим отключениям", — приводит заявление Кличко в эфире единого телемарафона агентство ТАСС.

Украинских предпринимателей мэр Киева призвал отключить уличную рекламу. Кличко подчеркнул, что призыв экономить электроэнергию относится ко всем жителям столицы Украины. Ранее киевские власти предупредили жителей об отключениях электроэнергии. По их данным, в городе повреждено 30% энергетической инфраструктуры.

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