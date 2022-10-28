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США обвинили Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии

19:50
  • пятница
  • 28 октября 2022

Москва, якобы, организует протесты в Кишиневе

Россия пыталась свергнуть правительство Молдавии, утверждает The Washington Post. Американское издание ссылается на некие "полученные разведкой" документы и интервью с "осведомленными источниками".

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Авторы утверждают, что были перехвачены сообщения, которые подтверждают, что ФСБ направила команду российских политтехнологов для консультирования лидера оппозиционной партии "Шор" и организатора протестов - Илана Шора. Кроме того, по их данным, ФСБ курировала сделку, в ходе которой некий российский олигарх приобрел один из основных активов Шора, чтобы скрыть его от молдавских властей.

В Вашингтоне заявляют, что Шор якобы является ключевой фигурой в планах Кремля по смене власти в бывшей советской республике. Сам политик отрицает, что когда-либо получал поддержку от Москвы и российских спецслужб.

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