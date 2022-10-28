Семь человек погибли в ДТП в Белгородской области

Пассажирская "Газель" столкнулась с бензовозом

Пассажирская "Газель", в которой ехали рабочие пилорамы, столкнулась с бензовозом в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате аварии погибли семь человек, трое пострадали.

"Пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших. Губернатор поручил своему заместителю Владимиру Базарову разобраться в причинах трагедии.

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