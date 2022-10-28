Медведев нашел применение документам МИД Польши

Зампред Совбеза отреагировал на заявления Варшавы о "возмещении военных потерь"

Туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала из-за санкций. Но в Варшаве можно заменить этот предмет гигиены документами польского МИД, считает Дмитрий Медведев. Зампред Совета безопасности России отреагировал на желание Польши возместить военные потери, "понесенные от действий СССР в годы Второй мировой войны".

"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет "за все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом", - написал Медведев в Telegram.

Польский МИД заявил о намерении потребовать от России возмещения военных потерь в годы Второй мировой войны. Кроме того, Варшава потребовала от Германии репараций на сумму 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых - примерно 1,3 триллиона долларов.

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