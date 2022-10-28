ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев нашел применение документам МИД Польши

20:43
  • пятница
  • 28 октября 2022

Зампред Совбеза отреагировал на заявления Варшавы о "возмещении военных потерь"

Туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала из-за санкций. Но в Варшаве можно заменить этот предмет гигиены документами польского МИД, считает Дмитрий Медведев. Зампред Совета безопасности России отреагировал на желание Польши возместить военные потери, "понесенные от действий СССР в годы Второй мировой войны".

Медведев пожелал Маску успехов в борьбе с диктатурой
Медведев предложил Киеву способ решения проблем с энергоснабжением

"На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет "за все", что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом", - написал Медведев в Telegram.

Польский МИД заявил о намерении потребовать от России возмещения военных потерь в годы Второй мировой войны. Кроме того, Варшава потребовала от Германии репараций на сумму 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых - примерно 1,3 триллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.