Попавшему в грозу самолету оторвало носовую часть

Пассажиры сняли видео

Самолет авиакомпании Latam попал в грозу во время полета из Чили в Парагвай. Лайнер потерял носовую часть фюзеляжа, лобовое стекло растрескалось, отказал один из двигателей.

Пассажиры тем временем снимали происходящее на видео. На кадрах видно, как за иллюминатором бушует стихия и сверкают молнии, а салон самолета трясется от турбулентности. Слышны крики перепуганных пассажиров.

Как сообщили изданию Daily Mail в авиакомпании Latam, в результате все пассажиры и члены экипажа прибыли в столицу Парагвая. В аэропорту их осмотрели врачи, состояние путешественников удовлетворительное.

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