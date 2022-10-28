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ООН призвала страны пустить на рынки российские удобрения

21:22
  • пятница
  • 28 октября 2022

Груз до сих пор заблокирован в портах европейских стран

Организация Объединенных Наций призывает страны обеспечить доступ для российских удобрений на мировые рынки. С таким заявлением выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"Послание от ООН такое: должен быть доступ к российским удобрениям, должно быть содействие торговле", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Москва ранее заявила, что готова безвозмездно передать беднейшим странам удобрения российского производства. Большая часть этих грузов – 80% - до сих пор заблокирована на складах в Латвии, а также в портах Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

Дюжаррик заявил, что генсек ООН уделяет много времени тому, чтобы снять барьеры, препятствующие поставкам удобрений. Он подчеркнул, что времени на посевную остается все меньше, надо обеспечить доставку груза по назначению, передает РИА Новости.

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