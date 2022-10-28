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Минюст внес в список физлиц-иноагентов гендиректора "Дождя"

21:45
  • пятница
  • 28 октября 2022

Также в перечне ведущие телеканала

Министерство юстиции расширило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В перечень включили генерального директора телеканала "Дождь", ранее признанного в России СМИ-иноагентом, Наталью Синдееву.

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В список попали и ведущие того же телеканала - Владимир Роменский и Екатерина Котрикадзе. Кроме того, в реестр включены адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и журналист Иван Яковина.

Обоснованием внесения этих лиц в список названо "осуществление политической деятельности". Указан и иностранный источник, из которого они финансируются – Украина, передает ТАСС.

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Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева
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