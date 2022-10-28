Минюст внес в список физлиц-иноагентов гендиректора "Дождя"

Также в перечне ведущие телеканала

Министерство юстиции расширило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В перечень включили генерального директора телеканала "Дождь", ранее признанного в России СМИ-иноагентом, Наталью Синдееву.

В список попали и ведущие того же телеканала - Владимир Роменский и Екатерина Котрикадзе. Кроме того, в реестр включены адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и журналист Иван Яковина.

Обоснованием внесения этих лиц в список названо "осуществление политической деятельности". Указан и иностранный источник, из которого они финансируются – Украина, передает ТАСС.

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