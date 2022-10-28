Маск снял блокировку с аккаунта Канье Уэста в Twitter

Новых твитов рэпера пока не появилось

Пометка о блокировке исчезла со страницы Канье Уэста в Twitter. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что новых твитов рэпера пока не появилось – последняя публикация датирована 9 октября.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт Уэста был заблокирован из-за нарушения политики соцсетей. Музыканта обвинили в разжигании ненависти в связи с некоторыми антисемитскими комментариями.

Собственником Twitter с 27 октября стал Илон Маск. Он все же закрыл сделку по покупке компании. Предполагается, что одним из нововведений Twitter под управлением Маска может стать отмена практики "весной" блокировки пользователей.

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