Маск снял блокировку с аккаунта Канье Уэста в Twitter

Новых твитов рэпера пока не появилось
Пометка о блокировке исчезла со страницы Канье Уэста в Twitter. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что новых твитов рэпера пока не появилось – последняя публикация датирована 9 октября.
Ранее Twitter заблокировал аккаунт Уэста был заблокирован из-за нарушения политики соцсетей. Музыканта обвинили в разжигании ненависти в связи с некоторыми антисемитскими комментариями.
Собственником Twitter с 27 октября стал Илон Маск. Он все же закрыл сделку по покупке компании. Предполагается, что одним из нововведений Twitter под управлением Маска может стать отмена практики "весной" блокировки пользователей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"