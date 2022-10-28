Напавшего на Пелоси американца обвинили в попытке убийства

Мужчина был вооружен молотком

Полиция Сан-Франциско раскрыла личность напавшего на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Это 42-летний Дэвид Депепи, ему предъявили обвинение в попытке убийства.

"Подозреваемому вменяется попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения", — сообщил представитель полиции Сан-Франциско Билл Скотт. Он уточнил, что мотив преступления до сих пор не установлен, передает Fox News.

В то же время, известно, что целью злоумышленника была сама спикер. Депепи рано утром 28 октября ворвался в дом американского сенатора и напал на ее мужа Пола Пелоси с криком "Где Нэнси?!". Он нанес Полу несколько ударов молотком, после чего его обезоружил прибывший наряд полиции. Медики оказали супругу сенатора помощь и заявили, что он быстро поправится.

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