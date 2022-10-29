Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Бойцы проявляют настоящее мужество

Российские военные, выполняя задачи в ходе спецоперации, каждый день проявляют мужество и героизм. Минобороны рассказало о новых подвигах.

Отряд наших бойцов, которым командует сержант Александр Литвинов, вышел на позицию вооружённых диверсантов. Радикалы устроили её рядом с одним из посёлков. Литвинов принял решение дать бой, в результате два расчёта противотанковых ракетных комплексов противника были уничтожены. Остальных заставили отступить.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Романа Курлова успешно отразил контратаку украинских радикалов. Курлов заменил раненого гранатомётчика, оказал ему первую помощь, а затем из РПГ уничтожил вражеский бронетранспортёр.

Сержант Илья Ящуринский - командир огнемётного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота. Его бойцы сорвали попытки противника заминировать подходы к населённому пункту. Радикалов обнаружили с помощью квадрокоптера и ликвидировали. Благодаря этому наши войска продолжили наступление и выполнили задачу, поставленную командованием, сообщает "ТВ Центр".

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