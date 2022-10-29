Россия подняла в ООН вопрос о "грязной бомбе"

Существует опасность её применения на Украине

Игнорирование США запросов Москвы по биолабораториям на Украине подтверждает обоснованность российских претензий. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя. На встрече был поднят вопрос о подготовке киевским режимом "грязной бомбы". Небензя предупредил, что, если оставить без внимания возможность украинской провокации, это может обернуться крайне неприятными последствиями.

На все эти обвинения, подкреплённые доказательной базой, у представителя США был фактически один и тот же ответ.

Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН: "Эта встреча - пустая трата времени каждого. Россия снова созвала нас с единственной целью - распространить дезинформацию. Мы все знаем, что эти утверждения являются чистыми измышлениями, выдвинутыми без малейших доказательств".

А в самой ООН заявили, что у неё нет ни сил, ни средств, чтобы расследовать вопрос американских биолабораторий на Украине. Впрочем, с ООН, говорят эксперты, давно все ясно. Организация активно включается в работу только тогда, когда это нужно Западу. Так, например, было, когда решался вопрос поставок украинского зерна, которое якобы должны были направить в беднейшие страны мира.

Тем временем, США ускорили переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб. Их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось прежде. Помимо этого, в Румынии уже размещено одно из самых боеспособных подразделений США - 101 воздушно-десантная дивизия, которая гипотетически может зайти на территорию Украины. Вашингтон намеренно нагнетает ситуацию, пишет в своей статье бывший чиновник Белого дома Пол Крейг Робертс, поясняя, что мир фактически застыл в шаге от Армагеддона.

На первом месте для Вашингтона всегда были только интересы Америки. И уже даже союзники это начинают ощущать в полной мере. История с сжиженным газом, который американские компании продают европейцам втридорога - лишь верхушка айсберга. Оттого лидеры Франции и Германии, пишет издание "Политико", даже решились на ответные действия.

После публичной ссоры Шольц и Макрон достигли взаимопонимания в нескольких вопросах: нарастающей тревоги по поводу недобросовестной конкуренции со стороны США и потенциальной необходимости для Европы принять контрмеры.

Едва ли Макрон и Шольц способны хоть что-то противопоставить США. Такая возможность была, когда имелись каналы поставок газа из России. Однако, как заявил президент ФРГ, отношения с Москвой испорчены надолго. А значит и дешевого топлива в достаточной мере больше не будет, что уже сказывается и на экономике Германии - там началась рецессия.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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