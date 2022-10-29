Черноморский флот отбил атаку украинских дронов

Бухта Севастополя временно закрыта

В Севастополе Черноморский флот отбивает атаку украинских беспилотников. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Севастополя Михаил Развозжаев.

По его информации, городские объекты в Севастополе не пострадали. Губернатор рекомендовал жителям сохранять спокойствие и добавил, что экстренные службы готовы к выполнению задач.

Также местные власти сообщили о перекрытии водного пространства у входа в бухту Севастополя.

Не исключено, что атаку дронов координировал американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии. Судя по данным сервиса Flightradar24, аппарат уже несколько часов кружит на высоте 17-ти километров над нейтральными водами Чёрного моря в непосредственной близости от Крыма.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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