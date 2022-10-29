В Латвии варварски уничтожили монумент "Курган дружбы"

Власти стирают всё, что связано с историей СССР

Часть монумента "Курган дружбы", расположенного на границе России, Белоруссии и Латвии, уничтожена. Памятник разрушили на участке, подконтрольном Риге.

Мемориальные плиты варварски вырывали из земли, используя тяжёлую технику. При этом официальны лица не предоставили информации о целях происходящего.

"Курган Дружбы" был возведён в 1959 году как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. В этих местах они вместе боролись с общим врагом - нацизмом.

В центре мемориала - насыпной холм с землёй, которая была взята с могил павших героев. А на плитах выбиты надписи на трёх языках, призывающие хранить дружбу между народами, сообщает "ТВ Центр".

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