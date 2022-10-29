Кемеровские школьники изобрели уникальный медицинский прибор

Он поможет в диагностике заболеваний дыхательной системы

Уникальный проект от юных изобретателей. В Кемерове школьники придумали и собрали образец устройства, которое поможет определить заболевания дыхательных путей на ранних стадиях. Оно разработано специально для детей и поможет превратить медицинское исследование для маленьких пациентов в забавную игру.

Такие маленькие, а уже – инженеры. Семиклассники из Кемерова Максим и Саша придумали и собрали опытный образец устройства, которое может определять заболевания дыхательных путей. Даже целых три образца - для детей разных возрастов. Подумали школьники и над дизайном - на масках нарисованы звериные мордочки, чтобы такой серьёзный процесс, как медицинская диагностика превратился в игру, сообщает "ТВ Центр".

В модернизированную версию устройства авторы планируют добавить ещё и голосового помощника, чтобы маска разговаривала с маленьким пациентом. За основу своего изобретения юные инженеры взяли спирометр - это такой прибор, в который нужно подуть, чтобы проверить дыхательные функции.

Началось всё в разгар пандемии коронавируса - ребятам захотелось помочь врачам, и создать прибор, способный находить ковид. Поэтому работали школьники в тесной связке с врачами-педиатрами. Они от изобретения пришли в восторг.

Дети изобрели не только механизм, но и написали программу для устройства. Алгоритм сравнивает полученные показания с эталонными, то есть с показаниями здорового человека, и на основе отклонений от нормы делает вывод о состоянии пациента. Это очень поможет, например, врачам скорой помощи. От самой идеи до её реального воплощения прошло два года.

Прибор постоянно меняется. Сейчас, например, появилась идея встроить внешние датчики, чтобы измерять состояние окружающей среды, и её влияние на лёгкие пациента. Уже есть и мысли о более широком использовании, например, в горнодобывающей промышленности.

Ребята признаются - своё будущее связывают только с инженерией и программированием, оба горят изобретательством, и собираются продолжить этим заниматься. Совершенствуют они не только свои технические знания, но и навыки публичных выступлений - записывают каждое на камеру, а потом анализируют. Ведь мало прибор изобрести, нужно ещё доказать, что он нужен людям.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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