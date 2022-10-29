Европейцы снова вышли на улицы из-за роста цен на газ

Инфляция бьёт рекорды

Новая волна митингов прокатилась по Европе. Граждане ЕС возмущены ростом инфляции и, прежде всего, ценами на газ. На грани топливного кризиса и Соединённые Штаты. Однако, несмотря на призывы общества к диалогу с Москвой, Вашингтон, Брюссель и Лондон продолжают финансировать войну на Украине.

Весь день в немецком Дрездене не стихают удары барабанов. Недовольные бесконечным ростом цен прошли по центральным улицам города, фактически блокировав движение транспорта. А вот блокировать инфляцию всё ещё не удаётся. Годовой показатель почти достиг рекордных 10 с половиной процентов. И это еще не предел - признают в правительстве. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал соотечественников набраться терпения.

Последствия санкций остро ощутили на себе и жители соседней Чехии, где тоже прошла многотысячная акция протеста. Люди требовали отставки правительства и решения газового вопроса, сообщает "ТВ Центр".

Возмущение растёт и на улицах Лондона. Согласно статистике, три миллиона британцев живут в состоянии гигиенической бедности. Людям элементарно не хватает денег на мыло, шампуни и дезодоранты. Впрочем, ради отстаивания политических интересов можно не то что от душа отказаться, от газа. Российского. Со следующего года Соединенное королевство прекращает весь импорт нашего СПГ. При том что имеющихся запасов голубого топлива хватит всего на девять дней.

Впрочем, заокеанских партнёров проблемы Старого Света мало интересуют. Там продолжают штамповать антироссийские санкции - Канада подписала очередной пакет ограничений. Со дня на день ВСУ должны получить две новые американские системы ПВО. Кроме того, Пентагон объявил о том, что выделит Украине ещё 275 миллионов долларов. При том что обеспечить собственные потребности американское правительство не в состоянии. Журналист Такер Карлсон заявляет: запасов дизельного топлива Америке хватит только на 25 дней.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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