Они шли атакой на российские позиции

На Херсонском направлении российские подразделения ВДВ взяли в плен группу украинских военных, которые пытались атаковать наши позиции. В их числе - танкисты и мотострелки.

Все они уверяют, что в действующие части попали принудительно. Достаточную подготовку им не обеспечили. Киевский режим бросает подразделения в бой, не считаясь с потерями.

Все пленные отметили хорошее отношение со стороны российских войск. Условия кардинально отличаются от описанных командованием, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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