МВД объявило в розыск иноагента Каца

Эти данные содержатся в электронной базе ведомства

Правоохранительные органы разыскивают Максима Каца (признан в России иностранным агентом). Это следует из базы розыска МВД. Статья Уголовного кодекса, по которой Каца объявили в розыск, не сообщается.

Министерство юстиции России в июле 2022 года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Максим Кац в 2012-16 годах был депутатом муниципального собрания московского района Щукино от партии "Яблоко".

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