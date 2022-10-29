ВСУ предприняли попытку высадить десант у Запорожской АЭС

Атака отбита

Российская армия отбила очередную попытку высадки десанта у Запорожской АЭС. Об этом сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Украинские десантники пытались этой ночью высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре. Противник понёс потери и отступил, рассказал Рогов.

ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территории вокруг Запорожской АЭС. На станции есть повреждения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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