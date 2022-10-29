В Москве появится храм в честь Дмитрия Донского

Его строят в Северном Бутове

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на юго-западе Москвы. В районе Северное-Бутово возводят церковь в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Она станет главным храмом для российских спортсменов.

Сейчас идёт устройство монолитных конструкций и кирпичной кладки. Согласно проекту, церковь будет вмещать более тысячи человек. Также там появятся приходской дом, а ещё возведут несколько отдельных корпусов, где разместят спортивный зал, и классы для занятий, связанных с эстетическим развитием, сообщает "ТВ Центр".

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