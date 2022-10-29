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В Москве стартовал X Кубок посла Китая по игре Го

16:06
  • суббота
  • 29 октября 2022

Гостей ждут мастер-классы

Уголок Китая в Москве. Сегодня в столице стартовал X Кубок посла КНР по Вэйци. Это логическая настольная игра - одна из самых древних и распространённых в мире. В России она больше известна под названием Го.

Турнир проходит в китайском делом центре, который находится в живописном традиционном парке с прудом, фигурными камнями и домом для чайных церемоний.

Также гостей ждут увлекательные мастер-классы, на которых они смогут погрузиться в культуру Вэйци и познакомятся с принципами игры, которые можно применить в бизнесе, сообщает "ТВ Центр".  

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