В Москве стартовал X Кубок посла Китая по игре Го

Гостей ждут мастер-классы

Уголок Китая в Москве. Сегодня в столице стартовал X Кубок посла КНР по Вэйци. Это логическая настольная игра - одна из самых древних и распространённых в мире. В России она больше известна под названием Го.

Турнир проходит в китайском делом центре, который находится в живописном традиционном парке с прудом, фигурными камнями и домом для чайных церемоний.

Также гостей ждут увлекательные мастер-классы, на которых они смогут погрузиться в культуру Вэйци и познакомятся с принципами игры, которые можно применить в бизнесе, сообщает "ТВ Центр".

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