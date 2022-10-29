В Совете Федерации опровергли уход Людмилы Нарусовой

Она продолжает работу в качестве сенатора

В Совете Федерации опровергли информацию об уходе Людмилы Нарусовой с поста сенатора. В аппарате верхней палаты парламента сообщили ТАСС, что распространяемое в интернете сообщение об отставке Нарусовой является фейком.

Позже и сама Нарусова в интервью РБК сказала, что распространяемая в Сети информация об её уходе не соответствует действительности.

На этой неделе дочь Нарусовой - журналистка Ксения Собчак - покинула Россию. Её коммерческого директора Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве крупной суммы у представителей корпорации "Ростех". У самой Собчак в этом уголовном деле статус свидетеля.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что на следующей неделе Нарусова уйдёт в отставку с поста сенатора. Срок окончания полномочий Нарусовой в Совете Федерации - сентябрь 2026 года.

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