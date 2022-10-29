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Власти Севастополя закроют доступ к городским видеокамерам

16:24
  • суббота
  • 29 октября 2022

Это нужно для безопасности города

Все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты. Картинка с них будет доступна только спецслужбам. Об этом сообщил журналистам губернатор Михаил Развожаев, передаёт ТАСС
Черноморский флот отбил атаку украинских дронов

"По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты", - сказал Развожаев.

Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на военные объекты Черноморского флота. Использовались дроны и надводные беспилотники. Все они были поражены, сейчас бухта в Севастополе временно закрыта.

Как сообщил губернатор Развожаев, сегодняшняя атака ВСУ в Севастополе была самой массированной с начала спецоперации. Противник пытался поразить военные объекты Черноморского флота.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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