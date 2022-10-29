Подробности массированной атаки ВСУ на Черноморский флот

К ней причастны британские военные

В российском Минобороны сообщили подробности ночной атаки на Черноморский флот. Она началась в 4.20 утра. В атаке были задействованы девять воздушных дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели. Два морских беспилотника незначительно повредили тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.

В российском военном ведомстве отметили, что атакованные ВСУ корабли задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора. Там также сообщили, что подготовкой террористического акта против Черноморского флота занимались находящиеся в Очакове британские специалисты.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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