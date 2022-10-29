Минобороны обвинило британских военных в подрыве "Северных потоков"

Инцидент произошёл 26 сентября

Представители Великобритании причастны к подрыву двух газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Газопроводы получили повреждения 26 сентября. Инцидент произошёл в территориальных водах Дании. Перекачка газа в Европу остановилась.

Позже расследование датских спецслужб подтвердило, что газопроводы были взорваны. Российских представителей к следствию по делу о взрывах на "Северных потоках" не допускают.

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