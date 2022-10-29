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За два года автовокзал "Центральный" принял более 1,5 миллиона пассажиров

15:06
  • суббота
  • 29 октября 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

Более полутора миллионов пассажиров принял автовокзал "Центральный" в Москве, он был построен рядом со станцией метро "Щёлковская" два года назад. Самый большой и современный в столице транспортный узел связывает мегаполис с десятками городов Подмосковья, а также с несколькими регионами России и другими странами.

Об этом написал сегодня в социальной сети Сергей Собянин. Мэр отметил, что в Москве работают ещё три автовокзала и две автостанции. Все терминалы комфортны для пассажиров и адаптированы для маломобильных граждан.

Купить билеты на рейсы можно на вокзалах, а также в специальных кассах, на сайте и в приложении "Метро Москвы", сообщает "ТВ Центр".

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