Пушилин сообщил об очередном обмене пленными с Украиной

На этот раз по формуле "50 на 50"

Россия и Украина обменялись пленными по формуле "50 на 50". Об этом написал у себя в Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Украине отдаём в основном вэсэушников. Свободу получают наши 50 бойцов", - сообщил глава республики. По его словам, на родину вернутся семь человек из ДНР и двое – из ЛНР.

Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошёл 17 октября. В Россию вернулись 110 человек: 80 гражданских моряков и 30 бойцов из разных регионов страны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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