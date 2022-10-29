В Харьковской области уничтожены две установки HIMARS

Нанесён удар по военной технике противника

В Харьковской области уничтожены две американских пусковых установки HIMARS. Там же поражены четыре танка, 15 автомобилей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и убиты 43 украинских боевика. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также рассказал о безуспешных атаках противника на краснолиманском направлении. Враг пытался прорваться к Червонопоповке. Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 70 бойцов ВСУ и много техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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