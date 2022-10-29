Собянин поздравил победителей конкурса "Большая перемена"

Московская команда стала лидером по числу победителей

Сергей Собянин поздравил победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена".

"Конкуренция была серьёзной. В финале "Большой перемены" за первые места боролись 1,5 тысячи учеников 9-11 классов из разных регионов страны. Команда Москвы - лидер по числу участников и победителей", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

В этом году более 50 старшеклассников из Москвы победили в престижном конкурсе. Самыми популярными направлениями стали журналистика и новые медиа, искусство и творчество, молодёжное предпринимательство, волонтёрство и здоровый образ жизни.

Жюри оценивало не только школьные знания, но и умение работать в команде и быстро принимать решения, лидерские качества, коммуникабельность, творческий подход.

Собянин поблагодарил всех наставников и учителей, которые готовят целеустремлённых и активных ребят.

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