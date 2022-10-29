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В Лондоне ответили на обвинения в подрыве "Северных потоков"

17:38
  • суббота
  • 29 октября 2022

О причастности к инциденту британских военных заявили в МО России

Британские военные не имеют отношения к подрыву газопроводов "Северный поток". Министерство обороны Великобритании сообщило в соцсети о своей непричастности к этому инциденту.
Минобороны обвинило британских военных в подрыве "Северных потоков"

Ранее сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что представители Великобритании причастны к подрыву двух газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

Газопроводы получили повреждения 26 сентября. Инцидент произошёл в территориальных водах Дании. Перекачка газа в Европу остановилась.

Позже расследование датских спецслужб подтвердило, что газопроводы были взорваны. Российских представителей к следствию по делу о взрывах на "Северных потоках" не допускают.

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