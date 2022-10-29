Причина - атака на Черноморский флот

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что решение принято с учётом проведённого киевским режимом при участии британских специалистов теракта против кораблей Черноморского флота. Они были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора и одесского порта.

В ночь на 29 октября ВСУ атаковали Черноморский флот. Для этого были задействованы девять воздушных дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели. Два морских беспилотника незначительно повредили тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.

22 июля российская сторона заключила зерновую сделку. Благодаря этому украинская сторона получила право на вывоз через Одессу своего зерна и другого продовольствия с гарантированной безопасностью.

Москва неоднократно критиковала реализацию сделки: по её мнению, против России сохраняются ограничения на экспорт, а украинское зерно вывозят не бедным странам, как было обещано. Кроме того, Россия не исключает, что зерновой коридор использовался для поставок взрывчатки для подрыва Крымского моста.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"