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МИД России: Зерновая сделка приостанавливается на неопределённый срок

18:22
  • суббота
  • 29 октября 2022

На Смоленской площади объяснили причину такого шага

Зерновая сделка приостанавливается на неопределённый срок. Об этом заявили в российском МИДе.
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

Там подчеркнули, что Москва больше не может гарантировать безопасность гражданских судов с украинским продовольствием. Причиной такого шага на Смоленской площади назвали массированную атаку на Черноморский флот, которую в ночь на 29 октября осуществили ВСУ при поддержке британских специалистов.

Ранее о приостановке участия России в зерновой сделке заявили в Министерстве обороны. Там назвали атаку на военные объекты в Севастополе терактом.

В ночь на 29 октября ВСУ атаковали Черноморский флот. Для этого были задействованы девять воздушных дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.  Корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели. Два морских беспилотника незначительно повредили тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.

22 июля российская сторона заключила зерновую сделку. Благодаря этому украинская сторона получила право на вывоз через Одессу своего зерна и другого продовольствия с гарантированной безопасностью.

Москва неоднократно критиковала реализацию сделки: по её мнению, против России сохраняются ограничения на экспорт, а украинское зерно вывозят не бедным странам, как было обещано. Кроме того, Россия не исключает, что зерновой коридор использовался для поставок взрывчатки для подрыва Крымского моста.

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