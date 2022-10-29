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ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области

19:32
  • суббота
  • 29 октября 2022

Здание получило повреждения

Украинские беспилотники атаковали электроподстанцию в Курской области. Инцидент произошёл в городе Суджа.
В Курской области возвели две линии обороны

В результате никто не пострадал, повреждена крыша и окна здания, незначительный урон получил трансформатор, сообщил у себя в Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Сейчас на подстанции работает группа разминирования. Когда специалисты закончат работу, ремонтная бригада устранит последствия атаки.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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