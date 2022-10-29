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Сбежавшая из России Собчак вышла на связь

19:47
  • суббота
  • 29 октября 2022

Она обратилась к своим недоброжелателям

Ксения Собчак сделала первое заявление после того, как она спешно покинула Россию на этой неделе. Журналистка обвинила двух бывших журналистов "Эха Москвы" (радиостанция закрыта и ликвидирована, её сайт заблокирован Роскомнадзором) и заявила, что на фоне уголовного дела против ее коммерческого директора они соревнуются в теориях заговора и откровенной лжи.
Власти Литвы подтвердили наличие у Собчак гражданства Израиля

"У меня только один вопрос ко всем уважаемым и рукопожатным, кто с таким наслаждением сейчас участвует в травле меня и моей команды: а чем вы, господа, отличаетесь от тех, кого ненавидите? Может быть, ничем?" -  задала риторический вопрос Собчак у себя в Telegram-канале.

Так она заочно обратилась к Александру Плющеву и Татьяне Фельгенгауэр (они внесены Минюстом в список физлиц-иноагентов), которые на YouTube раскритиковали и назвали странными заявления Собчак по делу её коммерческого директора Кирилла Суханова.

Собчак сообщила своим визави, что им так нравится рвать её на части, за что она презирает оппонентов за мелочность. "Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер", - написала журналистка.

На этой неделе Ксения Собчак уехала из России в Литву. Её коммерческого директора Кирилла Суханова обвиняют в вымогательстве крупной суммы у представителей корпорации "Ростех". У самой Собчак в этом уголовном деле статус свидетеля.

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