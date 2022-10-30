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Более 150 человек погибли во время празднования Хэллоуина в Сеуле

10:01
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Праздник омрачила жуткая давка

По предварительным данным, три россиянки погибли из-за давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле. Российское посольство находится в контакте с родственниками, сообщает "ТВ Центр".
Празднующему Хэллоуин ребенку отсыпали конфет с марихуаной

Трагедия в центре южнокорейской столицы унесла жизни более 150 человек, ещё 82 пострадали. Среди них 19 иностранцев. Как сообщают местные СМИ, у большинства жертв зафиксирована остановка сердца.

Люди стали задыхаться в стотысячной толпе, которая собралась на одной из центральных площадей. Давка началась в прилегающем к ней узком переулке. Причину её возникновения власти пока не называют, но появилась версия, что люди устремились посмотреть на популярного исполнителя, который подъехал к одному из баров.

Это было первое за три года празднование Хэллоуина, когда в стране сняли все коронавирусные ограничения.  В связи с трагедией президент Южной Кореи объявил национальный траур.

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