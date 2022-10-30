Минобороны представило новых героев СВО

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Российские военные мужественно и профессионально выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Прапорщик Роман Воротилин, рискуя жизнью, эвакуировал из горящей аппаратной связи тяжелораненого товарища и оказал ему первую помощь. После чего развернул резервную станцию и восстановил связь с вышестоящим командованием. В результате удалось вызвать подкрепление и нанести артиллерийский удар по националистам, сообщает "ТВ Центр".

Действовать под огнём противника пришлось и ещё одному нашему связисту. Младший сержант Вадим Кочкин смог в кратчайшие сроки восстановить работу повреждённой техники. Благодаря этому батарея РСЗО продолжила выполнение боевых задач.

Ефрейтор Ярослав Копенкин эвакуировал с поля боя раненых танкистов, в этот момент радикалы начали бить по санитарной колонне. Ярослав вывел свою машину из-под обстрела, и успешно доставил до медицинских подразделений бойцов, сохранив им жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"