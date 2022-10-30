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Под Донецком началось масштабное наступление российских войск

10:20
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Будут освобождены новые территории

ВСУ нанесли ракетный удар по переправе через Днепр у Антоновского моста в Херсоне. Из крупнокалиберной артиллерии украинские националисты били по Горловке, Еленовке и Макеевке. В Ясиноватой повреждены административное здание и детский сад. В Энергодаре попали на территорию предприятия ЖКХ, повреждена коммунальная техника.
ВС России отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военные тем временем прикладывают максимум усилий, чтобы лишить киевских боевиков возможности бить по жилым кварталам. Ведутся мощные атаки на позиции украинских войск в Авдеевке. Сообщается, что российские войска перешли на этом участке в масштабное наступление. Всеми калибрами активно работают артиллерия и авиация, сообщает "ТВ Центр".

Диверсанты ВСУ вновь предприняли попытку высадиться в Энергодаре и зайти на территорию запорожской АЭС. Вылазка пресечена. Часть диверсантов уничтожены в стрелковом бою. Уцелевшие вернулись на противоположную сторону водохранилища.

В Херсонской области, при поддержке авиации была уничтожена крупная колонну бронетехники ВСУ. Кому посчастливилось выжить после массированного удара, посчитали правильным не продолжить воевать, а сложить оружие. Оказавшимся в плену солдатам ВСУ разрешили позвонить домой.

В российском Минобороны сообщили об обмене военнопленными. Домой возвращаются 50 российских солдат. Первое что сделали военнослужащие, это конечно тоже позвонили домой. Видя незнакомые номера, родные своих защитников узнавали не сразу.

По рассказам наших солдат, многие из них содержались в лагере для военнопленных возле Львова, на другом конце страны. Некоторые из солдат возвращаются домой с ранениями. Предстоит ещё реабилитация. Но несмотря ни на что, настроение боевое.

На лжи вновь попался украинский президент. Владимир Зеленский в ежедневном обращении к нации позирует на фоне якобы сбитого российского ударного беспилотника. Зрители очень быстро отметили, что при росте метр семьдесят украинский президент смотрится непропорционально на фоне летательного аппарата, у которого размах крыльев два с половиной, а общая длинна и того три с половиной метра.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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