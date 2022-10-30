В жуткой давке в Сеуле погибли граждане России

В Южной Корее объявлен траур

Четыре россиянки погибли из-за давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле. Об этом сообщили в нашем посольстве. Число жертв трагедии растёт - на данный момент сообщается о гибели более 150 человек. Власти получили более 3 700 обращений о пропавших без вести. В Южной Корее объявлен национальный траур, сообщает "ТВ Центр".

Праздник обернулся страшной трагедией. Ещё минуту назад все отмечали Хэллоуин. И вот плотная толпа стала убивать саму себя. На кадрах видно, как задохнувшихся людей пытаются вытащить из давки. Но все тщетно.

Район Итхэвон известен своими шумными вечеринками. Здесь достаточно узкие переулки шириной около четырёх метров. Многие, видимо, до последнего не понимали опасность ситуации.

Местные СМИ пишут о том, что что трагедию могли спровоцировать слухи о том, что в одном из баров находится популярный поп-исполнитель. Толпа кинулась к кумиру. Переулок был заполнен мусором, кто-то на нём поскользнулся. В результате - эффект карточного домика с трагическими последствиями. Одни стали падать, другие шли прямо по людям.

Не дожидаясь приезда спасателей те, кто все же смог вырваться из давки, откачивали пострадавших. Очевидцы рассказывают: бары, которые находились рядом, закрылись и отказались впускать людей. Вероятно, побоялись материального ущерба.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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