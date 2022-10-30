Королевский британский флот погряз в сексуальном скандале

Жуткие подробности стали известны широкой публике

Новый громкий скандал в Великобритании. На это раз - в рядах ВМФ. Расследуют многочисленные случаи сексуальных домогательств и насилия на подводных лодках. Офицеры позволяли непристойности в адрес женщин, доводя их до нервного срыва, а также составили шокирующий своим цинизмом список жертв, сообщает "ТВ Центр".

В рекламных роликах Королевского подводного флота – обещания карьерного роста и самой почётной службы. Высокое денежное довольствие, идеальная дисциплина, взаимовыручка и дружный коллектив.

С 2011 года на службу принимают и женщин. Но то, что эти рекламные кадры не совсем отображают действительность, становится известно только сейчас. Скандал разгорелся после статьи в "Дейли Мейл".

Бывший лейтенант ВМФ 30-летняя Софи Брук заявила, что сексуальные домогательства происходят постоянно, вплоть до физических действий. Мужчины – члены экипажа подводных лодок – вели себя как стервятники всякий раз, когда на борту появлялась новая женщина. И даже вели список на случай ЧП: женщины-сослуживцы располагались в нём в том порядке, в каком они должны быть изнасилованы при наступлении катастрофического события. Другой анонимный осведомитель также сообщил, что на борту подводных лодок женщин постоянно донимали просьбами о сексе.

Анонимных свидетелей и подробностей в прессе становится всё больше. И Королевским ВМС приходится оправдываться на самом высоком уровне. Возможно, изменения претерпит и рекламная компания. Главный слоган до сих пор обещает новобранцам "жизнь без ограничений".

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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